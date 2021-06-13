شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تحذر: الاستيطان يستهدف كامل جنوب نابلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المشروع الاستيطاني الاستعماري التوسعي الذي يستهدف كامل منطقة جنوب نابلس، وتنفذه سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة بشكل يومي، عبر سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لتعميق وتوسيع المستوطنات القائمة.

وقالت الخارجية في بيان اليوم : إنها طالما حذرت من هذا المخطط الاستيطاني الممنهج، خاصة عندما بدأت اعتداءات المستوطنين الاستفزازية ضد المواطنين في بلدات وقرى منطقة جنوب نابلس، والتي انطلق أغلبها من بؤرة الإرهاب المسماة "يتسهار".

وأكدت الخارجية أن هذه المشاريع الاستيطانية، تتطلب من المجتمع الدولي ردود فعل أكثر حزما وشدة وعدم التراخي معها لخطورتها وخطورة ما سينتج عنها لاحقا.