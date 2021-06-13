بالصور.. تحضيرات الأسود مستمرة قبيل مواجهة إيران

وقالَ المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني، هشام محمد، بحسب بيان نشره الاتحاد العراقي لكرة القدم، إن "جميع اللاعبين على أتم الاستعداد والجاهزية لمباراة منتخب إيران، وهي مباراة مهمة لحسم صدارة المجموعة الثالثة، والابتعاد عن حسابات المركز الثاني في التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات".وأضافَ محمد: "بشار رسن بخير ولا يشكو أي إصابة تدعو للقلق، اللاعب تعرض لكدمة خفيفة في مباراة هونغ كونغ وغادر الملعب في الشوط الثاني"، مؤكداً أن "جميع اللاعبين سيتواجدون في القائمة الرسمية لمباراة إيران، باستثناء اللاعب (علي فائز) بسبب عدم الجاهزية".

وأشار محمد الى، ان "الجميع على قدر المسؤولية لتحقيق نتيجة جيدة في مواجهة الثلاثاء المقبل لحسم صدارة المجموعة.. المنتخب سوف لن ينظر لنتائج المنتخبات الأخرى بالنسبة للمركز الثاني بقدر الحفاظ على الصدارة".

واختتم المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني هشام محمد حديثه بالقول: "ان بعثة المنتخب ستخضع صباح غدٍ الاثنين لمسحة كورونا، وذلك قبل مباراة إيران، حسب البروتوكول الصحي المعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي، بينما سيقام المؤتمر الصحفي للمباراة يوم غدٍ في تمام الساعة الثانية عشرة صباحاً في قاعة المؤتمرات بملعب المحرق".