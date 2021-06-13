انت الان تتابع خبر بعد حاثة إريكسن.. مأساة جديدة في يورو 2020 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-13 | 19:53
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قال متحدث رسمي باسم استاد ويمبلي، اليوم الأحد، إن أحد مشجعي المنتخب الإنجليزي "في حالة خطيرة"، بعد سقوطه من الدور العلوي بالملعب عقب انطلاق المباراة أمام المنتخب الكرواتي، في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".
وقال المتحدث الرسمي للاستاد، إن الواقعة سيتم التحقيق فيها، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
ووفقا لصحيفة "إيفينينج ستاندرد" اللندنية، فإن المشجع سقط باتجاه المقاعد والخرسانة تحتها. وكانت بطولة يورو 2020 قد شهدت حادثة مأساوية أيضا، أمس السبت، عندما سقط كريستيان إريكسن نجم الدنمارك مغشيا عليه، بشكل مفاجئ دون أي التحام، خلال مواجهة فنلندا.
ويلعب منتخب الأسود الثلاثة ضمن المجموعة الرابعة للبطولة، إلى جانب كرواتيا واسكتلندا والتشيك، ويسعى للفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية لأول مرة في تاريخه.
ووفقا لصحيفة "إيفينينج ستاندرد" اللندنية، فإن المشجع سقط باتجاه المقاعد والخرسانة تحتها.
وفاز المنتخب الإنجليزي بالمباراة بهدف نظيف، سجله رحيم سترلينج، ليحصد أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، بينما ظل المنتخب الكرواتي بلا رصيد.
ويلعب منتخب الأسود الثلاثة ضمن المجموعة الرابعة للبطولة، إلى جانب كرواتيا واسكتلندا والتشيك، ويسعى للفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية لأول مرة في تاريخه.
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