النزاهة تضبط مسؤولاً تلاعب بإضبارة 'داعشي'

وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى تمكنت من ضبط مسؤول شعبة الْمُتَغَيِّرَات في دائرة تقاعد المحافظة؛ وذلك لإقدامه على التلاعب بإضبارة أحد عناصر عصابات داعش الإرهابيَّة".وأوضحت، أن "التحقيقات الأوليَّة التي أجرتها المديريَّة قادت إلى قيام المُتَّهَم بإطلاق رواتب أحد عناصر الجماعة الإرهابيَّة، رغم مقتله وإصدار الجماعة الإرهابيَّة "شهادة وفاةٍ له" من إحدى الهيئات التابعة لها، فضلاً عن إصدار الجهات القضائيَّة في المحافظة أمر قبضٍ بحقِّه؛ استناداً إلى أحكام المادَّة( ١/٤) إرهاب".

وأشارت إلى "تنظيم المديريَّة محضر ضبطٍ أصوليٍّ بوقائع العمليَّة، التي تمت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة المتهم المضبوط على قاضي التحقيق المختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهَم، استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي".

