بينيت.. أول رئيس وزراء إسرائيلي يعتمر "الكيباه"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبح زعيم حزب (يمينا) اليميني نفتالي بينيت أول رئيس وزراء في تاريخ دولة إسرائيل يعتمر القبعة الدينية "الكيباه" للمتدينين الوطنيين.

فعادة ما يشار الى بينيت على أنه متدين ومتطرف وزعيم للمستوطنين ولكن أيضا هو مليونير صنع الملايين خلال عمله بالقطاع الخاص.

في وضع عادي ما كان يمكن لبينيت، 49 عاما، أن يصل إلى منصب رئيس وزراء خاصة وأن حزبه لم يحصل إلا على 7 مقاعد بالكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

ولكن بينيت، المساعد السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اشترط انضمامه إلى حكومة المعارضين لبقاء نتنياهو بالمنصب بالحصول على موقع رئيس الوزراء في حكومة تناوب.

وقد ولد نفتالي بينيت عام 1972 لأب وأم من مواليد الولايات المتحدة تعود جذورهما إلى بولندا.

وترعرع في مدينة حيفا وتلقى تعليمه الثانوي في المعهد الديني "يافنيه" فيها.

وتلقى دراسته الجامعية في الجامعة العبرية في القدس ونال شهادة البكالوريوس بالحقوق.

وأدى خدمته العسكرية بالجيش الإسرائيلي في العام 1990، وشغل لاحقا رتبة رائد في جيش الاحتياط ضمن وحدة النخبة "سييريت متكال"، قائد طاقم وقائد سرية ضمن وحدة "ماجلان".





وأنشأ بينيت، مع شركاء آخرين، في العام 1999 شركة هايتك باسم سايوتا (cyota)، وهي شركة متخصصة بحماية المعلومات في شبكة الإنترنت، يعمل فيها نحو 400 موظف، وفي العام 2005 بيعت الشركة لشركة أمريكية بمبلغ 145 مليون دولار، فأصبح مليونيرا وعاد إلى إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية.

وعين بينيت عام 2005 لمنصب مدير طاقم رئيس المعارضة آنذاك، بنيامين نتنياهو، وكذلك أدار حملة نتنياهو في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب (الليكود) والتي فاز بها نتنياهو في العام 2007.

وعين بينيت عام 2009 في وظيفة مدير عام مجلس المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية ونشط في الدعوة لتوسيع الاستيطان الإسرائيلي.

وفي العام 2011، أسس مع أييليت شاكيد منظمة "يسرائيل شيلي"، التي حاربت المقاطعات ضد إسرائيل، ثم أسسا في العام 2012 منظمة "إسرائيليين".

وانتخب بينيت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني2012 لرئاسة (البيت اليهودي – المفدال) اليميني المتشدد بعد استقالته من حزب (الليكود)، وفي الدورة التاسعة عشرة لانتخابات الكنيست (2013) قاد بينيت حزب (البيت اليهودي) لإنجاز كبير بعد حصوله على 12 مقعدا.

ومع تشكيل الحكومة عين بينيت كوزير للاقتصاد، ووزير للديانات ووزير للقدس والشتات، وكذلك لمنصب عضو في المجلس الوزاري السياسي الأمني ولرئيس المجلس الوزاري المصغر لخفض غلاء المعيشة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015 حظي حزب (البيت اليهودي) برئاسته بـ 8 مقاعد برلمانية، وعين ضمن حكومة الـ34 كوزير للتربية والتعليم وكوزير للشتات.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أسس حزب (اليمين الجديد) والذي فشل في انتخابات الكنيست في إبريل/نيسان 2019، ولكنه عاد إلى الكنيست في الانتخابات التي جرت في سبتمبر/أيلول من نفس العام.

وفي مايو/أيار 2020، رفض بينيت الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو، وحصل حزبه (يمينا) على 7 مقاعد بالانتخابات التي جرت في مارس/آذار الماضي.