في "قمة السبع".. حفل شواء يضع بريطانيا في مأزق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسبب حفل شواء نظمته لندن لقادة دول مجموعة السبع، بوضع الحكومة البريطانية في مرمى الانتقادات، حيث اتهم كثيرون الحكومة بكسر قواعد التباعد الاجتماعي.

وتأتي الانتقادات التي واجهتها الحكومة البريطانية الساعات الماضية، قبل تأجيل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المتوقع للمرحلة النهائية من خارطة رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.





وقالت الحكومة البريطانية، ردا على حفل الشواء في مقاطعة كورنوال على الطرف الجنوبي الغربي من إنجلترا، إن الحفل كان "آمنا تماما" فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، و"تمسك بالقواعد الحالية للتجمعات الخارجية التي لا تزيد عن 30 شخصا".

واجتمع زعماء العالم الذين حضروا القمة في خليج كاربيس مساء السبت على رمال كورنوال، وتناول الزعماء أطباقا متنوعة بين اللحوم والمأكولات البحرية والخضراوات المشوية.

وذكر موقع Cornwall Live البريطاني، أن سايمون ستالارد، الذي يدير مطعم Hidden Hut في شاطئ بورثكورنيك في شبه جزيرة روزلاند، أشرف على طهي 4 أطباق لزعماء العالم السبعة وضيوفهم.





وتضمنت قائمة الطعام التي سيحظى بها الزعماء: مقبلات الكانابي: تضمنت المحار، ومخالب السلطعون، وسمك الماكريل.

والأطباق الرئيسية: قطع لحم فوفيليه المشوية والمدخنة، والكركند (من القشريات البحرية الكبيرة) بالكرّاث المشوي، مع أطباق جانبية من رقائق البطاطس والبروكلي الأرجواني والشمندر المملح المخبوز.

وانطلقت قمة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في منتجع "كورنوال" غرب بريطانيا، الجمعة، وتستمر حتى مساء اليوم الأحد.

وتجمّع أول قمة حضورية منذ سنتين تقريبا، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا واليابان والولايات المتحدة.