شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: نريد الوصول إلى المعامل الصينية لضمان عدم ظهور وباء آخر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيوكواي – رويترز

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، إنه يتعين على الصين السماح بدخول محققين؛ لتحديد ما إذا كان ظهور فيروس «كورونا» طبيعياً أم نتيجة خطأ معملي.

وأضاف الرئيس الأمريكي للصحفيين، في ختام قمة مجموعة زعماء الدول السبع في بريطانيا، «ينبغي أن يُسمح لنا بالدخول»، مضيفاً أن غياب الشفافية قد يولد وباء آخر.

يذكر أن قادة مجموعة السبع الذين يسعون لمنافسة الصين، تبنوا خطة لدعم البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في بناء بنية تحتية أفضل.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يريد أن تكون خطة Build Back Better World B3W المدعومة من الولايات المتحدة بديلاً عالي الجودة لبرنامج صيني مشابه.