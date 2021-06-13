شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش بطل رولان جاروس بعد «ريمونتادا» مذهلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أولاً من بعيد وحوّل تخلّفه أمام اليوناني ستيفانوس تيتيباس إلى مجموعتين وخرج منتصراً 6-7 (6-8) و2-6 و6-3 و6-2 و6-4، ليتوج بلقب بطولة رولان جاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، للمرة الثانية في مسيرته ويحرز لقبه الكبير التاسع عشر.

وبات ابن ال34 عاماً أول لاعب يتوج بجميع الألقاب الكبرى مرتين على الأقل في عصر الاحتراف والثالث في تاريخ الجراند سلام في عصري الهواة والاحتراف.

وبلقبه ال19 في ال«جراند سلام»، أصبح ديوكوفيتش على بُعد لقب من الرقم القياسي المسجل باسم غريميه السويسري روجيه فيدرر، والإسباني رافايل نادال الذي انتهى مسعاه لإحراز رولان جاروس للمرة 14 بخسارته أمام الصربي بالذات في نصف النهائي.

وتعافى تيتيباس من كسر إرساله ليفوز بالمجموعة الأولى بعد شوط فاصل قبل أن يحسم المجموعة الثانية بسهولة، لكن ديوكوفيتش كان عازماً على ألا يذهب مجهوده في الفوز على نادال الحاصل على 13 لقباً على ملاعب رولان جاروس في الدور قبل النهائي هباء، وبدأ يحكم سيطرته ليفوز بالمجموعة الثالثة.

وقبل بداية المجموعة الرابعة طلب اللاعب اليوناني البالغ 22 عاماً، وقتاً للعلاج لتدليك أسفل الظهر. ولم يساعد ذلك تيتيباس؛ إذ لم يتعرض ديوكوفيتش لمشكلة في المجموعة الرابعة.

وكسر اللاعب الصربي إرسال منافسه ليتقدم 2-1 في المجموعة الأخيرة، قبل حسم اللقب في أربع ساعات و11 دقيقة.