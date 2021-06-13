شكرا لقرائتكم خبر عن دار راشد تطلق مسابقة «آفاق للقراءة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

أعلن فيصل جواد مدير هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام عن إطلاق دار راشد للنشر مسابقة «آفاق للقراءة»، وأشار إلى أن المسابقة تستهدف خمس فئات؛ هي: الأطفال دون سن 12، والفتيان والفتيات بين 12 إلى 17 سنة، والشباب من 18 إلى دون 40، إلى جانب أصحاب الهمم والعاملين في المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، السبت، في الدار: «المسابقة ترجمة أمينة لرؤية الشيخ الدكتور راشد الشرقي رئيس الهيئة، وتهدف إلى دفع عجلة الثقافة في الإمارة بالتركيز على القراءة».

وأوضح: إن الفئات المستهدفة تتنافس في قراءة إصدارات الدار؛ المتمثلة في الأعمال الفائزة بجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع، بفئاتها: الشعر، القصة القصيرة، النص المسرحي، أدب الأطفال، الرواية العربية، والرواية الإماراتية، ولفت إلى أن شروط المشاركة مرنة وجاذبة؛ حيث يمكن للجميع التسجيل عبر صفحة المسابقة.

وأشار إلى أن الدار وزعت 27 ألف كتاب خلال مشاركتها في معرض أبوظبي للكتاب، وعدد من المؤسسات الحكومية بالفجيرة؛ تعزيزاً لفلسفتها القائمة على عدم الربحية.