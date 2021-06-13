وزير الرياضة وفودة يبحثان تطوير مضمار الهجن بشرم الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة بالقاهرة، وذلك لبحث تطوير مضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ.

قال فودة إن الدكتور أشرف صبحي أكد على حرصه على التعاون والتواصل مع محافظة جنوب سيناء، لتطوير مضمار الهجن، الذي يعد نقلة حضارية في مدينة شرم الشيخ، وإضافة للسياحة الرياضية على أرض المدينة.

كما أوضح المحافظ أن أعمال تطوير المضمار تتضمن إنشاء مجمع طبي، وتطوير منطقة المشجعين، وإنشاء مقصورة لكبار الشخصيات، إضافة إلى إضاءة لمضمار الهجن ليكون جاهزاً للعمل في جميع الأوقات على مدار العام.

وأضاف أن وزير الشباب والرياضة اطلع خلال اللقاء على أعمال تطوير معسكر الطور، بهدف تحويله إلى قبلة لجميع الشباب لإقامة المعسكرات المختلفة، واستضافة شباب مصر من مختلف المحافظات، وذلك ضمن دور الوزارة لتعريف الشباب المصري ببلدهم، وإعلاء روح الولاء والانتماء لديهم، بالإضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية في مصر.

وقدم محافظ جنوب سيناء، الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه المتواصل من أجل تذليل العقبات التي تواجه أعمال تطوير المنشآت الرياضية في جنوب سيناء بصفة عامة، ومضمار الهجن بصفة خاصة.

وأكد أنه جاري التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء،على أعلى مستوى للارتقاء بمستوى المضمار والخدمات الأخرى التي تشارك فيها وزارة الشباب والرياضة على أرض المحافظة.