السعودية: قرار قصر الحج على المواطنين والمقيمين دفعٌ للضرر وحمايةٌ للنفس

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن المملكة سعت بقرار قصر حج هذا العام على المواطنين والمقيمين إلى دفع الضرر وحماية النفس البشرية.

وأشاد رئيس مجلس الشورى في تصريح، أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد بالإجراءات التي أعلنتها المملكة لتنظيم فريضة الحج لهذا العام 1442هـ، وفق تدابير صحية دقيقة وذلك بقصر أداء المناسك على المواطنين والمقيمين بواقع 60 ألف حاج.

وقال "إن سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم يأتي على رأس أولويات القيادة السعودية وذلك في سياق اهتمامهما بالحرمين الشريفين وزوارهما"، مشيراً إلى أن أجهزة الدولة المعنية نظرت في المؤشرات الدولية لجائحة كورونا التي تكشف عن مستجدات وتحورات متسارعة تجعل من التجمعات والحشود وبقائها لمدة زمنية في مواضع محددة مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات أمراً مساهماً في انتشار هذا الوباء ليس بين الحجاج في المشاعر المقدسة فحسب وإنما في العالم أجمع.