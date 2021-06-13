نتيجة الصف الثالث الإعدادي| ننشر روابط الحصول على النتيجة في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

يترقب الآلاف من أولياء الأمور والطلاب، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية وكذلك طرق الحصول عليها.

وتتيح بعض مديريات التربية والتعليم، إعلان نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي، عبر الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية على حدة.

ومن المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من عملات التصحيح والمراجعة والاعتماد من قبل المحافظ الأقليمي لكل مديرية تعليمية.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة في 3 محافظات من خلال الروابط التالية:

- نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة:

- نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة:

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية:

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