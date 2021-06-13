التعليم تكشف موعد التقدم لشغل وظائف مديري مدارس وإدارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان إجرءات التقدم لشغل وظائف مدير ووكيل مدرسة ومدير ووكيل إدارة تعليمية.

وقال حجاي، في بيان له اليوم الأحد، إنه سيتم خلال أيام إعلان إجراءات التقدم لبرامج الإدارة المدرسية والتوجيه الفني والإدارة التعليمية وآليات دفع تكاليف تلك البرامج والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار استعدادات المديريات التعليمية لعقد المسابقات الخاصة بالتقدم لشغل وظائف مدير ووكيل مدرسة ووكيل ومدير إدارة تعليمية ووظائف التوجيه الفني.