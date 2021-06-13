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بعد وفاة شابّة، إيطاليا تُوقف إستخدام لقاح "أسترازينيكا" لمن هم دون 60 عامًا

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اسماعيل عبد الحي - قالت الحكومة الإيطالية أمس الجمعة، إنها قيّدت إستخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس عقب وفاة شابة بتجلط دموي بعد التطعيم، ليقتصر على الأفراد فوق سن 60 عاما.

 

وقال فرانشيسكو فيجليولو، المفوض الإيطالي الخاص بكوفيد-19 في مؤتمر صحفي "سيمنح أسترازينيكا فقط للأفراد فوق سن الستين".

 

وتوفيت كاميلا كانيبا أول أمس الخميس، عن 18 عاما بعد حصولها على اللقاح يوم 25 ماي، ما فجّر عاصفة من الجدل في إيطاليا بشأن اللقاح الإنجليزي - السويدي الذي يمنح للبالغين في كل الفئات العمرية رغم مخاوف طبية أثيرت من قبل.

 

 

 

المصدر: "رويترز"

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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