بينيت: الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستبدأ عملها بمواجهة إيران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ 42 دقيقة

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية المحتمل نفتالي بينيت، أن حكومته ستبدأ عملها بمواجهة المشروع النووي الإيراني، باعتباره التهديد الأكبر لدولة إسرائيل.

وقال بينيت خلال جلسة خاصة للكنيست للتصويت على الحكومة الجديدة:أن حكومته ستزيد من قدرة إسرائيل الدفاعية، لافتا إلى أن التهديدات الأمنية لم تتوقف.

وأضاف: ”سندعم الاستيطان في كل المناطق، وخاصة منطقة (ج)، لكننا سنبدأ علاقة جديدة مع العرب في الداخل الفلسطيني“.

وتمنى بينيت الحفاظ على وقف إطلاق النار مع قطاع غزة، لكنه استطرد قائلا: ”إذا اختارت حماس تهديد مواطنينا، فسنواجه ذلك بحائط من النار“.

وأضاف: ”إعادة مفقودينا لدى حمـاس، هي مهمة مقدسة، ويجب إنجازها“.

وحول الشأن الداخلي، قال بينيت: إنه ”يوجد تحدٍ يظهر جليا في الشارع، وهو الانقسام الحاصل الذي يظهر أيضًا داخل مبنى الكنيست الآن“، وفق حديثه.

وتابع بينيت: ”لا توجد ميزانية لدولة إسرائيل بسبب تلك الخلافات والانقسامات“، مشيرا إلى أنهم سيصلون لانتخابات بعد 4 سنوات، وبإمكان المعارضة حينها طرح ما تريد.

ولفت بينيت في كلمته، إلى أن حكومته الجديدة ستعمل على إخراج دولة إسرائيل من أزماتها، لافتا إلى أن 15% من القوى العاملة في إسرائيل ستكون في قطاع التكنولوجيا، ما من شأنه تخفيض نسبة البطالة.

ووجه بينيت الشكر لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على إنجازاته الطويلة، وعمله بإخلاص لصالح إسرائيل، وفق قوله.

وسيطرت أجواء من الشغب والصخب على جلسة تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حيث تم طرد بعض الأعضاء من داخل الجلسة؛ بسبب مقاطعتهم المستمرة لنفتالي بينيت أثناء حديثه أمام الكنيست.