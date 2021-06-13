السعودية تسجل ارتفاعا بإصابات كورونا اليومية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1017 حالة إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا،‏ حيث أعلنت منطقة مكة عن تسجيل أعلى نسبة إصابات يومية بفيروس كورونا بـ344 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1017، لتصل حصيلتها الكلية إلى 465797 حالة إصابة، بينها 10132 نشطة، و1575 حرجة.

وأكدت الصحة تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بسبب هذا الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 7572 حالة وفاة.

وأشارت وزارة إلى أنه تم تسجيل 1133 حالات تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 448093 حالة.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد أعلنت أمس السبت، أن مناسك الحج لهذا الموسم ستقتصر على 60 ألفا فقط من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، مع اشتراط تلقيهم اللقاح ضد فيروس كورونا، في قرار جاء على خلفية استمرار الجائحة.

كما شددت الوزارة في بيان على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما للحاصلين على اللقاح.

وبررت هذا القرار بأنه يأتي “امتثالاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية” مشيرة إلى أن طبيعة الحشود في فريضة الحج تجعل تطبيق أعلى درجات الاحترازات أمرا في غاية الأهمية.

وأكد البيان أن السلطات حرصت على تقديم كل التسهيلات اللازمة لأداء مناسك الحج والعمرة، وأنها قدمت خدماتها خلال السنوات العشر الماضية إلى ما يزيد على 150 مليون حاج.