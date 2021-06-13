صندوق النقد الدولي: التبرع باللقاحات خطوة أولى لإنهاء جائحة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - يونيو - 2021 7:00 مساءً

اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن التبرع باللقاحات الزائدة ليس سوى الخطوة الأولى لإنهاء جائحة كورونا، مشددة على إن هناك واجبا أخلاقيا على أغنى دول العالم لدعم برامج إنهاء جائحة كورونا.

وجاءت تعليقات جورجيفا، في مؤتمر صحفي افتراضي في أثناء قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، اليوم الأحد، بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يأمل أن يوافق قادة مجموعة السبع على تقديم ما لا يقل عن مليار جرعة لقاح للدول الفقيرة.

ورحبت المنظمات الإنسانية بهذه التبرعات، لكنها تطالب بالتمويل وزيادة الإنتاج والدعم اللوجستي لمساعدة البلدان النامية، حيث لا يزال الفيروس مستشريا فيها.

وقالت جورجيفا، إن التبرعات هي خطوة جيدة، ولكن هناك المزيد مما يتعين القيام به للتغلب على العقبات اللازمة لإيصال اللقاحات.

وأضافت أن “هذا واجبا أخلاقيا، لكن من الضروري أن يستمر التعافي الاقتصادي، لأنه لا يمكننا تقسيم العالم إلى مسارين، دون عواقب سلبية”.

وفي سياق متصل، حذرت جورجيفا، من تفاوت متفاقم في وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 وسط مصاعب تواجهها بعض الدول في الحصول على اللقاحات.

وقالت جورجيفا في تصريح صحفي خلال قمة مجموعة السبع (G7) في جنوب غرب إنكلترا: “أخذنا نحذر من تفاوتات في التعافي تنذر بالخطر، أحدث البيانات تؤكد أن هذا المنحنى لن يتواصل فحسب، بل سيتعمق”.

وأضافت مديرة صندوق النقد أنها تتوقع أن “يكون ارتفاع التضخم مؤقتا، لكنه أمر لا يمكن التسليم به وأن التضخم في الاقتصادات الناشئة يبعث على أشد القلق”.