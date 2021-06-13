البابا فرنسيس: بات البحر المتوسط أكبر مقبرة في أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ 3 ساعات

حذّر البابا فرنسيس اليوم من أن البحر المتوسط تحول “أكبر مقبرة في اوروبا” وذلك خلال احيائه ذكرى مهاجرين قضوا اثناء محاولتهم الوصول الى القارة العجوز.

وخلال صلاة التبشير الأحد، أشار إلى فاعلية اقيمت في صقلية لاحياء ذكرى مأساة نيسان 2015 حين غرق نحو 500 مهاجر في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا.

وقال: “هذا الرمز لعدد كبير من المآسي في البحر المتوسط سيظل يسائل ضمير كل منا ويشجع على بروز انسانية اكثر وحدة تتصدى لجدار التجاهل”.

اضاف: “لنفكر في الأمر: بات البحر المتوسط أكبر مقبرة في أوروبا”.

وعلى أمل حياة أفضل في أوروبا، يبحر آلاف الاشخاص من شمال إفريقيا سنويا عبر المتوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر، وغالبا في قوارب مكتظة ومتهالكة يديرها مهربون.

ووصل أكثر من 12 قاربا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة (جنوب صقلية) السبت، وفقًا لوكالة أنباء أنسا، مع احتجاز أكثر من 1200 مهاجر في مرافق الطوارئ هناك.

ولقي أكثر من 500 شخص مصرعهم أثناء العبور إلى إيطاليا ومالطا بين كانون الثاني ومنتصف أيار من هذا العام، وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية.