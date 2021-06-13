الارياني: استمرار حصار مليشيا الحوثي لتعز خلف ماساة انسانية غير مسبوقة لاكثر من 4 مليون يمني

محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني واستنكر باشد العبارات استمرار الحصار الغاشم الذي تفرضه مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على محافظة تعز منذ انقلابها في العام 2014م.



وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان الحصار المفروض على محافظة تعز خلف ماساة انسانية غير مسبوقة ومعاناة يومية لاكثر من 4 مليون مدني، في سياسة عقاب جماعي لأبناء المحافظة ترقى لمرتبة جرائم حرب".

واضاف " ان استمرار الحصار الذي تمارسه مليشيا الحوثي الارهابية امر واقع على ابناء تعز منذ ستة اعوام، يؤكد أكذوبة الحصار الذي ترفعه لاستعطاف وتضليل المجتمع الدولي، والمتاجرة بالورقة الانسانية، وزيف ادعاءاتها ومحاولاتها البائسة التغطية على جرائمها النكراء بحق اليمنيين".

واشار الوزير الارياني، الى ان أي جهود للتهدئة في اليمن لا تتضمن رفع الحصار الكامل وغير المشروط عن محافظة تعز وتضع حد لمعاناة أبنائها، هو جهد منقوص يدير ظهره لمعاناة اربعه مليون مواطن، ويؤكد انتهاج المجتمع الدولي سياسة الكيل بمكيالين في تناوله للقضايا الانسانية".

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن والمبعوثين الدولي والأمريكي القيام بمسئولياتهم القانونية والانسانية، وتكثيف الضغوط على مليشيا الحوثي لرفع الحصار عن تعز وتسهيل تنقل المدنيين ومرور السلع الغذائية تنفيذا لاتفاق السويد.