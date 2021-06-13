شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الشاعر العراقي سعدي يوسف عن 87 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - قالت وزارة الثقافة العراقية إن الشاعر سعدي يوسف توفي اليوم الأحد عن عمر ناهز 87 عاما في العاصمة البريطانية لندن بعد صراع مع المرض.

وكان يوسف، الذي يعد أحد أخصب وأغزر الأقلام الشعرية العربية المعاصرة، يرقد في المستشفى منذ أبريل نيسان بعد تدهور حالته الصحية بسبب مرض السرطان.

وجاء في بيان لوزارة الثقافة "لقد كان الشاعر سعدي يوسف من الشعراء الذين أثروا الشعرية العربية بالحداثة، ومثل مع الشاعرين محمود درويش وأدونيس أبرز رموز الشعر العربي في النصف الثاني من القرن العشرين بما قدمه من إنجازات أدبية".

ونعاه عدد كبير من الشعراء العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولد يوسف في مدينة أبي خصيب بمحافظة البصرة عام 1934 وتخرج في دار المعلمين العالية ببغداد عام 1954 قبل أن يعمل بالتدريس والصحافة الثقافية.

غادر العراق في السبعينات وأصدر أكثر من 40 ديوانا شعريا على مدى نحو نصف قرن كما كتب القصة القصيرة إضافة إلى ترجمة العديد من الكتب، وكان لتنقله بين عدد من المدن العربية والغربية الأثر البالغ على تجربته الشعرية.