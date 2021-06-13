بوتين: ترامب «موهوب» وبايدن «مهني»

12 يونيو , 2021

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين واشنطن وموسكو وصلت إلى أدنى مستوياتها، وذلك في تصريحات أذيعت قبل أيام من اجتماعه المقرر مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

وجاءت تصريحات بوتين لشبكة ان بي سي الأميركية والتي أذيعت يوم الجمعة مع استعداد الرئيسين للاجتماع في جنيف يوم 16 حزيران/يونيو في أول لقاء بينهما منذ تولي بايدن السلطة.

وقال بوتين في المقابلة «لدينا علاقة ثنائية تدهورت إلى أدنى درجة في السنوات الأخيرة»، ووصف سلف بايدن، دونالد ترامب بأنه شخص «استثنائي» و«موهوب»: وتابع «ربما يروق لك أو لا.. لكنه لم يأت من المؤسسة الأمريكية، لم يكن جزءا من السياسة القوية من قبل »، وقال إن بايدن على العكس، «رجل مهني» قضى حياته فعليا في عالم السياسة، وهو «شخص من نوع مختلف».

وأضاف بوتين أن هناك مزايا وعيوب في بايدن، لكنه يأمل ألا تكون هناك «حركات اندفاعية» من بايدن كرئيس للولايات المتحدة.