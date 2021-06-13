العراق وموريتانيا يبحثان فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "حسين استقبل اليوم، سفير الجمهورية الإسلاميّة الموريتانيّة سيداتي الشيخ ولد أحمد عيشة بمُناسبة انتهاء مهامّ عمله لدى بغداد، وجرى في اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيّة بين بغداد ونواكشوط، والتأكيد على أهمّية زيادة حجم التعاون في المجالات كافة".ودعا حسين، إلى "ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، والعمل، والتنسيق بكلّ ما من شأنه توفير الأمن، والاستقرار لعُمُوم المنطقة، والعالم".

من جانبه، قدَّم السفير الموريتاني "شكره لدعم، ومُساعدة وزارة الخارجيَّة لإنجاح مهمَّة البعثة الدبلوماسيَّة في بغداد، مُؤكـِّداً استمرار دعم بلاده للعراق، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين".

