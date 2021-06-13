بالصور.. مسؤولون أمنيون يزورون الأعظمية

وأقيمت أمس السبت، صلاة موحدة في جامع "أبو حنيفة النعمان" شمالي بغداد بعد زيارة وفد من مدينة الكاظمية.

وكان مصدر امني افاد، امسالسبت، بانتشار قوات حفظ القانون ضمن مقتربات جامع "ابو حنيفة النعمان" تحسباً من انطلاق تظاهرة تطالب باغلاق الجامع تم الترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي.