انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. فساد المنافذ وأزمة الثقة بعد الانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يوجه بتسريع إجراءات العمل مع سيمنس لتأمين تجهيز الكهرباء،، والوزارة تتحدث عن زيادة في انتاج الطاقة.
= الديمقراطي الكردستاني يرفض تجديد الثقة لبرهم صالح بعد الانتخابات،، والاتحاد الوطني يرد.. المنصب من حصتنا.
= محافظ ديالى يحذر من ممنوعات تدخل عبر كردستان،، والكشف عن هدر مالي كبير في منافذ الاقليم.
= بعد فتح مقبرة جماعية... رفع رفات العشرات من ضحايا مجزرة بادوش لمطابقة الحمض النووي.
= محافظ ديالى يحذر من ممنوعات تدخل عبر كردستان،، والكشف عن هدر مالي كبير في منافذ الاقليم.
= بعد فتح مقبرة جماعية... رفع رفات العشرات من ضحايا مجزرة بادوش لمطابقة الحمض النووي.