تابعوا في نشرة السومرية.. فساد المنافذ وأزمة الثقة بعد الانتخابات

= الديمقراطي الكردستاني يرفض تجديد الثقة لبرهم صالح بعد الانتخابات،، والاتحاد الوطني يرد.. المنصب من حصتنا.

= محافظ ديالى يحذر من ممنوعات تدخل عبر كردستان،، والكشف عن هدر مالي كبير في منافذ الاقليم.



= بعد فتح مقبرة جماعية... رفع رفات العشرات من ضحايا مجزرة بادوش لمطابقة الحمض النووي.