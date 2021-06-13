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تابعوا في نشرة السومرية.. فساد المنافذ وأزمة الثقة بعد الانتخابات

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يوجه بتسريع إجراءات العمل مع سيمنس لتأمين تجهيز الكهرباء،، والوزارة تتحدث عن زيادة في انتاج الطاقة.
= الديمقراطي الكردستاني يرفض تجديد الثقة لبرهم صالح بعد الانتخابات،، والاتحاد الوطني يرد.. المنصب من حصتنا.

= محافظ ديالى يحذر من ممنوعات تدخل عبر كردستان،، والكشف عن هدر مالي كبير في منافذ الاقليم.


= بعد فتح مقبرة جماعية... رفع رفات العشرات من ضحايا مجزرة بادوش لمطابقة الحمض النووي.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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