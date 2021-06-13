قمة G7 تطرح هدف إنهاء جائحة كورونا حتى 2022

واتفقت الدول السبع خاصة على البدء فورا بتطعيم أكبر عدد ممكن من الناس حول العالم ضد عدوى "كوفيد-19"، بما يشمل التعهد بالتبرع بمليار جرعة في غضون العام المقبل.

وينص البيان على أن السباعية طرحت هدفا مشتركا لإنهاء جائحة فيروس كورونا حتى عام 2022 واتفقت على العمل بهدف التأهب لجوائح مستقبلية محتملة في العالم.

وشدد البيان على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الصحة من خلال تعزيز دور منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أيضا أن الدول المجتمعة اتفقت على العمل بهدف التأهب لجوائح مستقبلية محتملة في العالم.

كما تعهدت G7 بتكثيف وتائر إنتاج اللقاحات ودعم تصديرها بنسب ملموسة، لافتة أيضا إلى أهمية الاستثمار في المجال العلمي والتكنولوجيات الجديدة بهدف ضمان فعالية اللقاحات ضد مختلف سلالات كورونا وتطوير أساليب علاج مختلفة.



وتعهدت السباعية بمواصلة العمل في هذا المجال خاصة ضمن إطار مجموعة العشرين (G20) والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية.

ودعا البيان الختامي لقمة كورنوال إلى إجراء المرحلة الثانية من الدراسة التي تجريها منظمة الصحة الدولية بهدف معرفة منشأ كورونا "في الوقت المناسب وبشكل شفاف واستنادا إلى القاعدة العلمية"، مشيرة إلى ضرورة أن يشمل هذا التحقيق الصين، حسب توصيات الخبراء.