إطلاق الف درجة للاعانة الاجتماعية في محافظة جنوبية

وقال المصدر، لـ الخليج 365، ان "الركابي وخلال لقائه محافظ ذي قار، اعلن عن اطلاق 1000 درجة سريعة للاعانة الاجتماعية في المحافظة وزعت بواقع 700 درجة للرجال و 300 درجة للنساء".

واشار المصدر الى أن "الدوائر ذات العلاقة ستعلن قريباً الية التقديم على هذه الدرجات ولكلا الجنسين".

