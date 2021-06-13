انت الان تتابع خبر إطلاق الف درجة للاعانة الاجتماعية في محافظة جنوبية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر مسؤول في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي اطلق الف درجة للاعانة الاجتماعية وزعت بنسب متفاوتة لفئتي الرجال والنساء.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، ان "الركابي وخلال لقائه محافظ ذي قار، اعلن عن اطلاق 1000 درجة سريعة للاعانة الاجتماعية في المحافظة وزعت بواقع 700 درجة للرجال و 300 درجة للنساء".
واشار المصدر الى أن "الدوائر ذات العلاقة ستعلن قريباً الية التقديم على هذه الدرجات ولكلا الجنسين".
واشار المصدر الى أن "الدوائر ذات العلاقة ستعلن قريباً الية التقديم على هذه الدرجات ولكلا الجنسين".