عاجل.. مقتل عسكريين اثنين بهجوم مسلح شمال مالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ السعودية نيوز

أعلنت مصادر عسكرية وأمنية في مالي مقتل عسكريين اثنين في هجوم مسلح بمنطقة غاو شمال البلاد.



وقال مسؤول عسكري، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لوكالة فرانس برس، إنه : "قتل اثنان من جنودنا على أيدي إرهابيين في هجوم على إحدى نقاط التفتيش التابعة لنا على مسافة 60 كيلومترا جنوب غرب غاو".

يأتي ذلك فيما قال مسؤول عسكري آخر إن عسكريَين اثنين قتلا وأصيب ثالث.

ومنذ عام 2012 واندلاع التمرد الانفصالي والإرهابي في شمال البلاد، غرقت مالي في اضطرابات معقدة خلّفت آلاف القتلى من المدنيين والمسلحين، رغم دعم المجتمع الدولي وتدخل قوات من الأمم المتحدة وإفريقيا وفرنسا.

وأبرم المتمردون اتفاق سلام مع الحكومة عام 2015، لكن مالي لا تزال ضحية هجمات تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن العنف بين الاتنيات والقبائل والتهريب بأنواعه، كما امتد العنف إلى الجارتين بوركينا فاسو والنيجر.

وتأتي تلك الهجمات وسط تسمية الرئيس الانتقالي الجديد في مالي الكولونيل أسيمي جويتا،الجمعة، أعضاء حكومة جديدة يطغى عليها العسكريون.

ويحتفظ العسكريون في الحكومة الجديدة بالحقائب الرئيسية مثل الدفاع والأمن والمصالحة الوطنية، وفق ما أعلن سكرتير الرئاسة علي كوليبالي للتلفزيون العام.

ونص المرسوم الرئاسي على أن يتولى أحد منفذي انقلاب أغسطس/آب 2020 ساديو كامارا حقيبة الدفاع.

ويعتبر إقصاؤه من الحكومة نهاية مايو/أيار من جانب الرئيس الانتقالي السابق باه نداو أحد الأسباب التي أدت إلى الانقلاب الثاني الذي نفذه جويتا خلال 9 أشهر.

وتأتي تسمية الحكومة الجديدة رغم الضغوط الكبيرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإعلانه خفضًا قريبًا للوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل وانتقاداته الشديدة لشرعية من وصفه بأنه "انقلابي".