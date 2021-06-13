شكرا لقرائتكم خبر عن مصر توقع اتفاقات تمويل مع فرنسا بقيمة 1.7 مليار يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مجلس الوزراء المصري، الأحد، إن مصر وقعت اتفاقات بقيمة 1.7 مليار يورو؛ (2.06 مليار دولار)، لتمويل مشروعات في قطاعات النقل والبنية التحتية والكهرباء وأسواق الجملة.

وأضاف: إن 776 مليون يورو من هذا التمويل جاء من الحكومة الفرنسية، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وجاء التوقيع خلال زيارة وزير المالية الفرنسي برونو لو مير للقاهرة.

وفي مايو/ أيار؛ أعلنت فرنسا عن اتفاق بقيمة أربعة مليارات يورو، لتسليم 30 طائرة حربية تصنعها شركة داسو إلى مصر بدءاً من عام 2024، مما يعزز العلاقات مع بلد تعده شريكاً حيوياً في محاربة المتشددين الإسلاميين.

تتضمن المشروعات التي أعلنها مجلس الوزراء، الأحد، محطات للصرف الصحي إضافة إلى عدد من مشاريع السكك الحديدية، منها توفير 55 قطاراً جديداً لأقدم خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة وإنشاء خط للسكك الحديدية بين أسوان في جنوب مصر ووادي حلفا في السودان المجاور.

وقال مجلس الوزراء: إن الوكالة الفرنسية للتنمية ستقدم 150 مليون يورو؛ لدعم برنامج التأمين الصحي الشامل في مصر.

(رويترز)