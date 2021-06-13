الرئيس الأمريكي يحذر من ظهور أوبئة جديدة في المستقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه تم وضع أسساً لاقتصاد عالمي متكامل يشمل فرض ضرائب على الشركات التي تعتمد على الملاذات الآمنة.

وشدد بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد في ختام اجتماعات مجموعة السبع، على أنه "علينا الاستعداد للتعامل مع احتمال حصول أوبئة جديدة في المستقبل".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن واشنطن متلزمة بمكافحة التغير المناخى والاحتباس الحرارى خطر وجودى يواجهه العالم، مشيرا على أن عناك التزام من مجموعة السبع بتوفير مليار جرعة لقاح لكورونا للدول النامية.

وأكدت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية أن قادة الدول السبع الصناعية الكبرى يبدأون قمتهم اليوم فى كورنوال البريطانية، والتى من المقرر أن يتعهدوا فيها بتقديم مليار جرعة على الأقل من لقاح كورونا للدول المتعثرة حول العالم، نصف هذه الجرعات يأتى من الولايات المتحدة، بينما تقدم بريطانيا مليون جرعة.

وأشارت الوكالة إلى التزام كل من بايدن ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بتقديم جرعات اللقاح يمهد لاجتماع القمة، حيث يتحول القادة من التحية الافتتاحية و"صورة العائلة" مباشرة إلى جلسة حول إعادة البناء بشكل أفضل بعد أزمة كوفيد 19.