وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي: "طالبت نظرائي بالمساعدة في تحضير الجرعات اللازمة وتوفيرها من أجل تلقيح العالم بحلول نهاية عام 2022".

تعهّدت مجموعة السبع توزيع أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" بحلول نهاية عام 2022 على أمل القضاء على الجائحة.

شكرا لقرائتكم خبر عن بحلول نهاية عام 2022 .. مجموعة السبع تتعهد بتوزيع أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" والان مع التفاصيل

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012