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بحلول نهاية عام 2022 .. مجموعة السبع تتعهد بتوزيع أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19"

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

تعهّدت مجموعة السبع توزيع أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" بحلول نهاية عام 2022 على أمل القضاء على الجائحة.

 

أعلن ذلك رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في ختام قمة جمعت قادة دول المجموعة.

 

وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي: "طالبت نظرائي بالمساعدة في تحضير الجرعات اللازمة وتوفيرها من أجل تلقيح العالم بحلول نهاية عام 2022".

 

وأضاف: "لقد تعهّد قادة الدول توفير أكثر من مليار جرعة عبر التمويل أو آلية كوفاكس".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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