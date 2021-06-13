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شكرا لقرائتكم خبر عن بحلول نهاية عام 2022 .. مجموعة السبع تتعهد بتوزيع أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021
تعهّدت مجموعة السبع توزيع أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" بحلول نهاية عام 2022 على أمل القضاء على الجائحة.
أعلن ذلك رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في ختام قمة جمعت قادة دول المجموعة.
وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي: "طالبت نظرائي بالمساعدة في تحضير الجرعات اللازمة وتوفيرها من أجل تلقيح العالم بحلول نهاية عام 2022".
وأضاف: "لقد تعهّد قادة الدول توفير أكثر من مليار جرعة عبر التمويل أو آلية كوفاكس".