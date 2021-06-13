شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني» :حصار الميليشيات لتعز «جريمة حرب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني بأشد العبارات استمرار الحصار الغاشم الذي تفرضه مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على محافظة تعز منذ انقلابها 2014، والذي خلف ماساة انسانية غير مسبوقة ومعاناة يومية لاكثر من 4 مليون مدني، في سياسة عقاب جماعي لأبناء المحافظة ترقى لمرتبة جرائم حرب.

وقال وزير الاعلام اليمني أن استمرار الحصار الذي تمارسه مليشيا الحوثي الارهابية امر واقع على ابناء تعز منذ 6 اعوام، يؤكد أكذوبة الحصار الذي ترفعه لاستعطاف وتضليل المجتمع الدولي، والمتاجرة بالورقة الانسانية، وزيف ادعاءاتها ومحاولاتها البائسة التغطية على جرائمها النكراء بحق اليمنيين

وأكد الإرياني أن أي جهود للتهدئة في اليمن لا تتضمن رفع الحصار الكامل وغير المشروط عن محافظة تعز وتضع حد لمعاناة أبنائها،هو جهد منقوص يدير ظهره لمعاناة 4 مليون مواطن ،ويؤكد انتهاج المجتمع الدولي سياسة الكيل بمكيالين في تناوله للقضايا الانسانية

وأضاف : نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن والمبعوثين الدولي والأمريكي القيام بمسئولياتهم القانونية والانسانية، وتكثيف الضغوط على مليشيا الحوثي لرفع الحصار عن تعز وتسهيل تنقل المدنيين ومرور السلع الغذائية تنفيذا لاتفاق السويد