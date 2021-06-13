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15 وفاة و3952 إصابة جديدة بكورونا في العراق

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الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الأحد بتسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 16 ألفا و 705 حالات .

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 3952 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و254 ألفا و643 إصابة .

وأشار التقرير إلى شفاء 4029 شخصا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و172 ألفا و227 حالة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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