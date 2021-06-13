شكرا لقرائتكم خبر عن 15 وفاة و3952 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الأحد بتسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 16 ألفا و 705 حالات .

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 3952 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و254 ألفا و643 إصابة .

وأشار التقرير إلى شفاء 4029 شخصا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و172 ألفا و227 حالة.