شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك بقعة الزيت قبالة جزيرة كوريسكا الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ التسرب الزيتي الكبير الذي حدث قبالة جزيرة كوريسكا الفرنسية، في التحرك بعيدا اليوم الأحد، مما ممكن السلطات من إصدار إعلان حذر بشأن انتهاء التلوث، وفقا لما ذكرته إذاعة فرانس انفو.

وكان قد تم اكتشاف البقعة الزيتية، التي بلغ طولها 35 كيلومترا، قبالة الساحل الشرقي لكوريسكا أمس الأول الجمعة. وقالت المتحدثة باسم الجزيرة كريستين ريبي "فرقنا تمكنت من انتشال ثلاثة إلى أربعة أطنان من الزيت أمس، وسوف نستمر في العمل اليوم".

وجرى منع دخول بعض الشواطئ حول منطقة علالية كإجراء احترازي بسبب التسرب.

ولم يتضح على الفور حجم الضرر الناتج عن التسرب في المنطقة. وتشتبه السلطات أن تكون سفينة قد فرغت خزانها بصورة غير قانونية.

يشار إلى أنه من غير المعتاد أنه يتم إلقاء الرواسب عالية السمية في البحر خلال عمليات التطهير غير القانونية. ونادرا ما يتم إلقاء القبض على المنفذين، ووفقا لوزيرة البيئة الفرنسية باربارا بومبيلي ، فإن هناك ثلاث سفن مشتبه بها حاليا.