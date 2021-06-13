وزارة الحج والعمرة السعوديّة: موسم الحج للمقيمين والمواطنين فقط

12 يونيو , 2021

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعوديّة اليوم السّبت، أنّ الحج هذا العام سيكون مقتصراً على المواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك للعام الثاني على التوالي لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وجاء في بيان للوزارة أنّ أداء مناسك الحج لهذا العام سيقتصر على الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يوماً، أو محصن متعاف من الإصابة).

وأضاف البيان أن الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج يجب أن تكون خالية من الأمراض المزمنة، وأن إجمالي الحجاج هذا العام سيكون 60 ألف حاج.

وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، إن القرار اتُخذ "لضمان سلامة الحجاج" وسط تحديات يفرضها فيروس كورونا.

وأضاف "العالم لا يزال يعاني من هذه الجائحة بالرغم من توفّ-ر اللقاحات ولكن لا تزال كذلك هناك تحديات في توفر اللقاحات في العالم فنرى جميع الدول تقريبا عندها حالات وبعض الدول تعاني من زيادة الحالات وكذلك التحدي الآخر ظهور المتحورات... لذا حرصنا على أن يكون مقصورا على حجاج الداخل".

وأشار الوزير إلى أن اللقاحات المعتمدة لقبول الراغب في الحج هي لقاحات فايزر وأسترازينيكا ومودرنا وجونسون اند جونسون.

يذكر أنّه كان يؤدي مراسم الحج والعمرة سنوياً قبل الجائحة، نحو 2.5 مليون مسلم، مما كان يدرّ على المملكة حوالي 12 مليار دولار سنوياً وفقاً للبيانات الرسمية.