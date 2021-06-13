عضو بـ"السيادي السوداني" يشيد بتجربة دارفور في نظام الحكم الفيدرالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس حرص الحكومة الانتقالية على إنجاح نظام الحكم الفيدرالي، مشيدا بتجربة دارفور في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال لقاء الهادي إدريس بحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، بالقصر الجمهوري في الخرطوم.

وفي تصريحات صحفية شدد عضو السيادي السوداني على ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود بين المركز والإقليم، لإرساء، وتأسيس تجربة الحكم الفيدرالي، معتبرا أن تطبيق مشروع الفيدرالية بدءا من دافور، رائدة، وتمثل مرتكزا لاستقرار السودان.

وأوضح عضو مجلس السيادة أن نجاح تجربة إقليم دارفور تعد نجاحا للنظام الفيدرالي بالبلاد، مشيرا إلى أن تجربة الحكم الفيدرالي ستكون شامله لكل أقاليم السودان.

وأشار إلى أنه يأتي تنفيذا لاتفاق جوبا لسلام السودان؛ الذي أرسى قواعد جديدة لتوزيع السلطة والثروة بين المركز والأقاليم، باعتبارهما السبب في الصراعات والحروب لفترات طويلة.

وقدم الهادي لضيفه أركو مناوي، خلال اللقاء، تنويرا حول زيارته للمملكة العربية السعودية مؤخرا، و المباحثات التي اجراها حول فرص الاستثمار في دارفور، خاصة في مجالات المياه والكهرباء والطرق والثروة الحيوانية.

من جانبه شرح حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، خطته حول تشكيل حكومة الإقليم وبرامجها وأولوياتها، إلى جانب التحديات الأمنية التي تواجهها.

وشدد في هذا الصدد على ضرورة تكوين القوات المشتركة لحفظ الأمن والاستقرار في ولايات دارفور.

وكان مناوي، رئيس حركة تحرير السودان، أدى في السادس من يونيو/حزيران الحالي، اليمين الدستورية، حاكما لإقليم دارفور، غربي السودان.