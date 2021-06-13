مقتل 4 إرهابيين من "أبو سياف" برصاص الجيش الفلبيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الجيش الفلبيني، الأحد، مقتل 4 أشخاص يشتبه أنهم من الإرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع القوات الحكومية جنوبي البلاد.

وقال الميجور جنرال، ويليام جونزاليس، قائد قوة لمكافحة الإرهاب، تابعة للجيش إن أحد الإرهابيين القتلى كان أحد قادة جماعة "أبوسياف" سيئة السمعة، المعروف باسم إنجام ياداه.

وكانت القوات تنفذ مذكرة اعتقال ضد ياداه في منزله في بلدة جولو بإقليم سولو، على بعد ألف كيلومتر جنوب مانيلا، عندما فتح الإرهابيون النار عليها، ما أدى لتبادل إطلاق النار.

وأضاف: "كنا منذ فترة طويلة نطارد ياداه، من المعروف أنه عنيف للغاية ويقطع رؤوس المدنيين الأبرياء الأسرى وقوات الأمن على حد سواء".

وأوضح أنه إلى جانب ياداه، قتلت القوات أيضا أحد صناع القنابل، الذي تطوع ليصبح مهاجما انتحاريا، يدعى "آل ساوادجان".

وجماعة أبوسياف هي الأعنف في الفلبين ويلقى باللوم عليها في بعض من أسوأ الهجمات الإرهابية في البلاد بالإضافة إلى عمليات خطف شهيرة مقابل فدية.