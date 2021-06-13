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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي يوجهون رسالة شديدة اللهجة للعميل المصري الخائن "جمال عيد" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
وجه رواد مواقع التواصل الإجتماعي رسالة شديدة اللهجة الى العميل الخائن المصري جمال عيد.
وقال النشطاء عبر تويتر "هوا صحابك لما قالولك..ماكانوش يعرفوا في ايه، متابعين وانت بتقبض يا عميل يا خائن مكنتش عارف في ايه".
وتساءل النشطاء "انت عايز البلد ميبقاش فيها آمن؟، أليس عندك حمرة خجل هل هذا ثمن العمالة للجماعة الارهابية والخيانة والخراب والفوضي ".
وحذر النشطاء جمال عيد قائلين " أحذر ايها العميل الخائن..سيأتي يوم الحساب قريبا ولن ينسى الشعب المصري متاجرتك بأمانه واستقراره".