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رواد مواقع التواصل الإجتماعي يوجهون رسالة شديدة اللهجة للعميل المصري الخائن "جمال عيد"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه رواد مواقع التواصل الإجتماعي رسالة شديدة اللهجة الى العميل الخائن المصري جمال عيد.

 

وقال النشطاء عبر تويتر "هوا صحابك لما قالولك..ماكانوش يعرفوا في ايه، متابعين وانت بتقبض يا عميل يا خائن مكنتش عارف في ايه".

 

وتساءل النشطاء "انت عايز البلد ميبقاش فيها آمن؟، أليس عندك حمرة خجل هل هذا ثمن العمالة للجماعة الارهابية والخيانة والخراب والفوضي ".

 

وحذر النشطاء جمال عيد قائلين " أحذر ايها العميل الخائن..سيأتي يوم الحساب قريبا ولن ينسى الشعب المصري متاجرتك بأمانه واستقراره".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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