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بحلول نهاية عام 2022 .. مجموعة السبع تتعهد بتوزيع أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تعهّدت مجموعة السبع توزيع أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" بحلول نهاية عام 2022 على أمل القضاء على الجائحة.

 

أعلن ذلك رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في ختام قمة جمعت قادة دول المجموعة.

 

وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي: "طالبت نظرائي بالمساعدة في تحضير الجرعات اللازمة وتوفيرها من أجل تلقيح العالم بحلول نهاية عام 2022".

 

وأضاف: "لقد تعهّد قادة الدول توفير أكثر من مليار جرعة عبر التمويل أو آلية كوفاكس".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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