بحلول نهاية عام 2022 .. مجموعة السبع تتعهد بتوزيع أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تعهّدت مجموعة السبع توزيع أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" بحلول نهاية عام 2022 على أمل القضاء على الجائحة.



أعلن ذلك رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في ختام قمة جمعت قادة دول المجموعة.

وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي: "طالبت نظرائي بالمساعدة في تحضير الجرعات اللازمة وتوفيرها من أجل تلقيح العالم بحلول نهاية عام 2022".

وأضاف: "لقد تعهّد قادة الدول توفير أكثر من مليار جرعة عبر التمويل أو آلية كوفاكس".