شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السبع تطالب روسيا بـ"وقف زعزعة الاستقرار" والصين بـ"احترام حقوق الإنسان" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كاربيس باي (المملكة المتحدة) - أ ف ب

طالبت مجموعة السبع روسيا بـ"وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار" بما في ذلك التدخلات، ودعتها إلى احترام حقوق الإنسان، متوعّدة بـ"محاسبة" المسؤولين عن تنفيذ هجمات إلكترونية انطلاقاً من الأراضي الروسية، داعيةً الصين في الوقت ذاته، إلى "احترام حقوق الإنسان".

وقال قادة دول المجموعة في البيان الختامي لقمة استمرت ثلاثة أيام: "ندعو روسيا إلى إجراء تحقيق عاجل، وإلى تقديم شرح ذي مصداقية وإعطاء توضيحات ذات مصداقية حول استخدام أسلحة كيميائية على أراضيها، وإلى وضع حد للقمع الممنهج للمجتمع المدني ولوسائل الإعلام المستقلة، وإلى كشف المسؤولين عن شن هجمات إلكترونية بواسطة برمجيات الفدية من داخل أراضيها".

رسالة إلى الصين

كما دعت مجموعة السبع الصين إلى "احترام حقوق الإنسان" في كل من إقليم شينجيانغ (غرب)، حيث تُتهم بكين "بارتكاب انتهاكات ضد الأقليات"، وهونج كونج حيث تُتهم الصين "باستهداف الناشطين المدافعين عن الديمقراطية".

وجاء في البيان الختامي لقمة المجموعة التي انعقدت على مدى ثلاثة أيام: "سنشجّع على قيمنا، بما في ذلك دعوة الصين إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، خصوصاً فيما يتعلق بشينجيانغ، و(احترام) تلك الحقوق والحريات، ودرجة عالية من الحكم الذاتي لهونج كونج"، وهو أمر ينص عليه اتفاق تسليم بريطانيا للمدينة عام 1997.