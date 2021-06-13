شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وباكستان تبحثان تعزيز العلاقات والتعاون ضد الإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - ”الخليج 365”:

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التطلع إلى تطوير التعاون الثنائي بين مصر وباكستان، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، والحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها، إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم.

وشدد السيسي، خلال استقباله الأحد، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، الفريق أول نديم رضا رازا، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير الباكستاني بالقاهرة، على الأهمية البالغة لتكاتف الجهود المشتركة، من أجل توضيح ونشر مبادئ صحيح الدين وقبول الآخر والتعايش السلمي، أخذاً في الاعتبار تثمين مصر لدور باكستان قيادةً وشعباً كدولة محورية في المنطقة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق أول نديم رازا، أكد عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر وباكستان، مشدداً على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل.

وأشاد رئيس هيئة الأركان الباكستانية بالتجربة المصرية الملهمة في مختلف المجالات التنموية بقيادة السيسي، فضلاً عن تحركاتها الواعية في محيطها الإقليمي، لتصبح محوراً للسياسة المتزنة الرشيدة في المنطقة، وهو ما تجلى مؤخراً في دورها المهم في وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا قيادة جهود إعادة إعمار غزة.

وأضاف المتحدث: إن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات، خاصة التعاون في المجال الأمني والعسكري، بما فيها الزيارات المتبادلة على مستوى كبار القيادات، إضافة إلى دورية انعقاد لجنة الدفاع المشترك بين البلدين، والتعاون في مجال الدفاع والصناعات العسكرية، فضلاً عن برامج التدريب المشتركة، والتي كان آخرها تدريب «حماة السماء- 1».

وأضاف المتحدث: إنه تم خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والعالم الإسلامي؛ حيث تم تأكيد أهمية مواصلة التنسيق المكثف، ودفع الجهود المشتركة بين البلدين؛ لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.