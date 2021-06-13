شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 جنود في كمين شمال ساحل العاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبيدجان - رويترز

أعلنت وزارة دفاع ساحل العاج في بيان الأحد، أن ثلاثة جنود قتلوا أثناء قيامهم بدورية قرب الحدود مع بوركينا فاسو عندما اصطدمت إحدى سيارات الدورية بعبوة ناسفة بدائية الصنع، وتعرض الرتل لكمين.

وكان الجنود في مهمة استطلاع يوم السبت قرب بلدة "تيهيني" بشمال شرق البلاد عندما سقطوا ضحايا ما وصفته الوزارة بـ"هجوم مركب".

وذكرت الوزارة في البيان أن أربعة جنود آخرين أصيبوا، دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عن الهجوم، لكن سبق أن اتهمت السلطات متشددين بشن هجمات في المنطقة، حيث تنشط جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين في جارتي ساحل العاج الشماليتين، مالي وبوركينا فاسو، وقامت تلك الجماعات بعمليات اختراق للحدود جنوباً.

وقتل جندي في هجوم شنه مسلحون على بلدة "توجبو" القريبة في السابع من يونيو/حزيران.

ودشنت فرنسا وساحل العاج يوم الخميس، أكاديمية جديدة لمكافحة الإرهاب في العاصمة التجارية أبيدجان بهدف تعزيز قدرة المنطقة على مكافحة تهديد الإرهابيين المتزايد.