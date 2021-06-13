شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمنع غير المحصنين ضد "كورونا" من دخول المراكز التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة – الخليج

أعلنت وزارة الصحة السعودية الأحد، أنه يُمنع دخول غير المحصنين ضد فيروس "كورونا" المستجد، إلى المراكز التجارية في عموم المملكة، مشيرةً إلى أنه يستثنى من هذا القرار، الفئات غير الملزمة باللقاح عمرياً أو صحياً.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي قوله، إنه "لا توجد تغيرات في المنحنى من ناحية أعداد الإصابات بفيروس كورونا التي تتراوح في عدد محدود"، مشيراً إلى أن "الإقبال على أخذ اللقاح، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، يسهم في تحقيق الهدف المنشود بالسير نحو الاتجاهات الإيجابية.

وأوضح العبد العالي خلال مؤتمر صحفي، أن "عدد جرعات لقاحات كورونا وصل إلى 15723493 جرعة معطاة، في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة التي يتجاوز عددها 590 مركزاً، حيث تلقى نحو 14.5 مليون شخص جرعة لقاح كورونا"، مشيداً "بوعي المجتمع وحرصه على أخذ اللقاح، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغلوطة" بحسب الوكالة.

تحقيق أعلى نسبة مناعة

لفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، إلى أن "تأجيل إعطاء الجرعة الثانية يهدف لتحقيق أكبر قدر ممكن من تلقي المجتمع للجرعة الأولى على الأقل، وذلك لمنح المجتمع أعلى مستوى من المناعة"، مبيناً أن "اللجان الوطنية تدرس التوسع في إعطاء اللقاحات للفئات العمرية 12-18 سنة".

وأعلن العبدالعالي "تسجيل 1017 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (465797) حالة، من بينها (10132) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالته الصحية مطمئنة، منها (1575) حالة حرجة"، مشيراً إلى أن "عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (448093) حالة، بإضافة (1133) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (7572) حالة، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة".