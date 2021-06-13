شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. تعرَّف إلى لائحة الاتهام في «قضية الفتنة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي في وقت سابق الأحد، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما، باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين.

ونشر موقع "الغد" الأردني تفاصيل اللائحة، التي جاء فيها:

- تم الاتفاق بين الشريف حسن وعوض الله والأمير حمزة على ضرورة الانتقال إلى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات لمؤسسة العرش والدولة بكافة أركانها ومؤسساتها لإحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار.

- باسم عوض الله قدم المشورة حول عدد من التغريدات التي كانت ستنشر على حساب الأمير حمزة بناء على طلب الأمير.

- الأمير حمزة كثف اللقاءات التحريضية مع عدد من شرائح المجتمع، بتشجيع من الشريف حسن وعوض الله.

- الأمير حمزة استغل حالة الحزن والغضب لدى الأهالي في السلط لتأليب الرأي العام ضد الدولة عقب حادثة المستشفى.

- بتاريخ 17/3/2021، بعث المتهم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن رسالتين صوتيتين إلى الأمير حمزة مضمونها: "أتمنى لو أنك شاهدت ما حصل في التاج وفي إربد وعجلون أمس، مرة أخرى. يجب عليك ركوب الموجة، وربما ليس اليوم أو غداً، ولكنني متأكد ليس في شهر 6 مثلاً، أعانك الله. لكن الأمور قادمة يا صديقي، وكما قال الرجل يوم أمس مرة أخرى، سيحصل الأمر في وقت أقرب مما تعتقد".

بدء المحاكمة

في وقت سابق الأحد، أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" الأحد، أن "النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما، باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف (عبدالرحمن حسن) زيد حسين، والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك".

وأوضحت الوكالة أن ذلك جاء "خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني".

وقالت الوكالة إنه "سيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة".

كما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر في محكمة أمن الدولة قوله، إن "من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل".

