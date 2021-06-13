شكرا لقرائتكم خبر عن أرفع وسام ياباني لأبوالنجا وزوجها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

كرمت السفارة اليابانية في مصر، فايزة أبو النجا، مستشارة الرئيس المصري للأمن القومي،وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سابقاً، وزوجها هشام الزميتي، سفير مصر السابق لدى اليابان، بوسام ياباني رفيع، ليصبحا أول زوجين في تاريخ الدبلوماسية اليابانية يتوجان معاً.

وقالت السفارة، في بيان، إن السفيرين توجا بوسام «الشمس المشرقة- النجمة الذهبية والفضية»، بمقر إقامة السفير الياباني بالقاهرة، مشيرة إلى أن هذا الوسام هو رفيع المستوى، يمنحه إمبراطور اليابان لمن حققوا إنجازات بارزة، فيما يتعلق بالعلاقات مع اليابان.

وأوضحت أن هذه هي المرة الأولى على مر التاريخ، التي يتم فيها تتويج زوجين معاً.

وأضافت السفارة أن السفيرة أبو النجا، والسفير هشام الزميتي، بذلا خلال عملهما، قصارى جهدهما من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين اليابان ومصر، وتقوية علاقات الصداقة، وحسن النوايا بين البلدين. وكانت لهما إنجازات بارزة في سبيل ذلك.

وتتجسد العديد من هذه الإسهامات، في مختلف مجالات التعاون الثنائي الحالية، مثل المتحف المصري الكبير، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وغير ذلك من الإنجازات التي تعد من رموز التعاون بين اليابان ومصر.