شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على طفل «ذا فويس» المتهم بالقتل العمد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت أجهزة الأمن المصرية، الأحد، في القبض على الطفل معاذ عيسى، متسابق برنامج «ذا فويس كيدز»، المتهم بالشروع في القتل العمد، وغرس مفتاح سيارة في رأس زميله الذي يرقد حالياً في حالة حرجة، وفق ما نشرت وسائل إعلام مصرية.

وضجت وسائل الإعلام بالحادثة التي تورط فيها الطفل الشهير، حيث اعتدى الطفل عيسى، على زميله حسن شريف بضربه بآلة حديدية، (مفتاح سيارة)، على رأسه، ما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة، واستدعى ذلك تدخلاً جراحياً عاجلاً لإنقاذ حياته، استمر 12 ساعة لإخراج مفتاح من رأسه.

وكشف التقرير الطبي أن الطفل الضحية مصاب بجرح قطعي في فروة الرأس، وانغماس جسم معدني في فروة الرأس وعظام الجمجمة والمخ، وكسر في عظام الجمجمة، إثر إصابة الرأس، وأجريت له عملية رفع الجسم المعدني، ورفع الكسر المنخسف.

وصرّحت والدة الطفل الضحية، شيماء حجازي، بأن حالة ابنها ما زالت حرجة، حيث يرقد في العناية المركزة، بعد إجراء جراحة عاجلة لإزالة جزء من الآلة الحديدية غرس داخل رأسه أدى لتفتت أجزاء من الجمجمة، فضلاً عن معاناته من ارتفاع شديد في ضغط الدم.

وأكدت أم الضحية «إن الطفل الجاني ليس صديقاً لابنها، بل هو جار لهم، ووجّه إلى ابنها كلمات صعبة محاولاً استفزازه، ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه».

وأوضحت الأم، أن الطفل الجاني فرّ هارباً عقب الحادث، فيما نقل ابنها لإجراء عملية جراحية لنزع المفتاح من رأسه، موضحة أن الأطباء أخبروها بضرورة إقامته في المستشفى لمدة أسبوع، وأن فرصته في القدرة على المشي بشكل سليم ضئيلة جداً.

وأكدت الأم أن الطفل معاذ معروف في المنطقة بافتعال المشاكل مع زملائه وأصدقائه، والتعالي عليهم، خاصة بعد شهرته إثر مشاركته في برنامج المسابقات الشهير.

يذكر أن عيسى انضم إلى برنامج «ذا فويس كيدز» في عام 2020، وغنى آنذاك أغنية «عيلة تايهة»، ونال إعجاب الحضور.