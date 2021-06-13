شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية المجتمع» في دبي تعزز قدرات الأسر الحاضنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت هيئة تنمية المجتمع بدبي دورة تدريبية حول الاحتياجات الاجتماعية والنفسية للأطفال المحتضنين، ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي تنظمها لبناء قدرات الأسر الحاضنة والأسر المرشحة للاحتضان، بهدف تزويدهم بالمهارات الاجتماعية والنفسية والمعلومات الشرعية والقانونية الضرورية لمساندتهم وتوفير أفضل الظروف لهم وللأطفال المحتضنين.

وأكد الدكتور عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بمفهوم الاحتضان ومسؤولية الأفراد والأسر من غير الأسر المحتضنة على دعم ومساندة الأسر المحتضنة لأن الطفل مهما تغير موقعه وظروفه، ابن المجتمع، وحمايته واحتواؤه مهمة لا تقتصر على المقربين منه والمعنيين بتنشئته فحسب.

وأوضح أن الدورات التدريبية تهدف إلى تطوير مهارات الأسرة المحتضنة في التعامل مع الطفل المحتضن ودعمها نفسياً واجتماعياً لتنشئته ضمن مستوى حياتي متوازن يراعي واقعه الاجتماعي ويساعده على تجاوز تحدياته، وتتطرق الدورات إلى جوانب مختلفة انطلاقاً من احتياجات ومتطلبات الأسر الحاضنة وتعرض تجارب وقصصاً لأمهات حاضنات. (وام)