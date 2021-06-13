شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تدعم الشركات الناشئة في قطاعات السياحة والسفر والطيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز «انطلاق»، المنصّة الوحيدة في المنطقة الداعمة للشركات الناشئة المتخصصة بقطاعات السياحة والسفر والطيران عن البدء باستقبال طلبات برامج المجموعات الجديدة من تاريخ 13 يونيو الجاري، داعياً الشركات الناشئة المحلية والإقليمية والدولية للمشاركة في برنامج هذا العام حتى تحصل على الدعم الذي سيساعدها على النمو والتطور.

ويجمع مركز «انطلاق» بين ثلاث منصّات متميّزة هي: «حاضنة انطلاق»، و«مسرعات انطلاق»، و«مختبر أفكار انطلاق». ولهذا، فهو يعتبر منصّة مهمّة تضمن نمو أعمال الشركات الناشئة وكذلك يدعم رواد الأعمال، ولعل ما يعزّز دوره الحيوي والمهم أنه يأتي ضمن أولويات الاستثمارات الاستراتيجية لدبي التي تتمتع بموقع جغرافي عالمي يربط بين الشرق والغرب.

ويقود برنامج مركز «انطلاق Intelak hub» في عامه الثاني قادة في قطاعات السياحة والسفر والخدمات الاستشارية وأنظمة المعلومات، والذين يعملون كشركاء رئيسيين له، وهم من يشرفون على هذا المركز، ويوفرون الإرشادات المناسبة للمشاركين في البرنامج في كافة المراحل وهم.

«دبي للسياحة»، بخبرتها الواسعة في التسويق لدبي كوجهة رائدة على مستوى العالم.

«مجموعة الإمارات»، التي تمتلك سجلاً حافلاً في قطاع الطيران من خلال طيران الإمارات، وكذلك خدمات السفر عبر «دناتا».

«أكسنتشر»، الشركة الرائدة في تعزيز منظومة الشركات الناشئة وتواصلها مع عملائها.

«مايكروسوفت»، الشركة العالمية ذات الخبرة الواسعة في رعاية ودعم الشركات الناشئة

ويتمتع الشركاء بخبرة واسعة في قطاعات الطيران والسياحة والتكنولوجيا والابتكار، وهو ما مكّنهم من تطوير منظومة قوية مخصصة لتوجيه الشركات الناشئة نحو التفكير بالدعم والتمويل المناسبين للمساهمة في نمو وتوسيع أعمالها. وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المشاركون في البرنامج من الوصول إلى شبكة واسعة من الشركاء وكذلك فرص العمل الواعدة، بما يتيح لهم إمكانية التعامل مع تحديات الأعمال الشديدة، فضلاً عن الاستفادة من آراء ووجهات النظر المختلفة.

وبعد أن حلّت في المركز الثامن في تصنيف بلومبيرج لمرونة الاستجابة ل «كوفيد-19» [إبريل 2021]، تواصل دولة الإمارات ودبي في البناء على استراتيجية واضحة مصممة للنهوض بالأعمال، والتشجيع على البحث والتطوير، وكذلك إيجاد أدوات تنظيمية تعد الأولى من نوعها لتسريع الابتكار والإبداع وريادة الأعمال.

التمويل

ويتألف برنامج مركز انطلاق «Intelak hub» من حاضنة انطلاق، البرنامج الذي يمتد على مدار 12 أسبوعاً للشركات الناشئة المبتدئة، حيث يتم خلال هذه الفترة تقديم التمويل وإرشادات دراسات جدوى للسوق، وتزويد المشاركين بالنصائح الضرورية، علاوة على خوض يوم تجريبي لاستعراض الحلول التي تم تقديمها ومعرفة مدى ملاءمتها لدبي. بالإضافة إلى توفير دعم مالي قدره 50 ألف درهم لتسريع وصول خدمات المنتسبين في البرنامج للعملاء. كما أنه يتألف أيضاً من برنامج «مسرعات انطلاق»، الذي يمتد لثمانية أسابيع والموجه للشركات الناشئة المتقدمة التي تتطلع إلى توسيع أعمالها، حيث يقدم البرنامج استشارات شاملة عن السوق، مع إمكانية استخدام منظومة الشركاء لاختبار وتنفيذ حلولها، وكذلك عرض أفكارها أمام الشركاء الرئيسيين والخبراء والمستثمرين بما يؤهلها للحصول على فرص للشراكة والتمويل خلال جيتكس فيوتشر ستارز – أكبر معرض للتقنية في المنطقة.

وأما البرنامج الأخير فهو «مختبر أفكار انطلاق» Intelak Idea Lab، وهو يمتد لثلاثة أسابيع، ويركز على رعاية المواهب الإماراتية الشابة، وذلك كجزء من رؤية الإمارات لتطوير ودعم الابتكار وريادة الأعمال للشركات الناشئة الإماراتية. وسوف يتم الاهتمام بكافة المتقدمين لمختلف البرامج بغض النظر عن البرنامج الذي سجلوا فيه عبر مركز انطلاق، ولا تحتاج الشركات الناشئة للمشاركة أن يكون مقرها في دبي. فيما تخضع كافة البرامج إلى هيكل هجين يجمع بن مكونات مادية ورقمية.

تحويل التحديات إلى فرص

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير والاستثمار في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة): «يعدّ مركز« انطلاق» من المبادرات والخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها «دبي للسياحة» بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. ويُمثل المركز، الذي تم إطلاقه في العام الماضي خلال جائحة «كوفيد-19» العالمية، خير دليل على قُدرة دبي على تحويل التحديات إلى فرص، لا سيما أن المركز نجح في ترسيخ مكانته في أوساط الشركات الناشئة على نحو سريع ليكون مُحفزاً لمختلف أنواع التفكير الإبداعي».

وقال أليكس أليكساندر، مدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا لدى مجموعة الإمارات: «يُوفر مركز«انطلاق» للشركات الناشئة فرصة استثنائية للتواصل مع رواد قطاعات الابتكار والسفر والسياحة والطيران للحصول على الأفكار المبتكرة، وإلهام المشاركين، حيث حققت مجموعة الإمارات سلسلة من النجاحات من خلال شراكتها مع المركز عبر توفير الدعم والإرشاد للشركات الناشئة ومساعدتها على تطوير منتجاتها».

وقال نوربرتو سيبين، رئيس قطاع المنتجات في شركة «أكسنتشر» في منطقة الشرق الأوسط: نفخر في «أكسنتشر» بالمساهمة في مركز «انطلاق» لمشاركة خبرتنا ومعارفنا التكنولوجية الواسعة لبناء منظومة شركات ناشئة قادرة على توفير مجموعة من الفرص الجديدة للاقتصاد الإماراتي، ونتعاون مع شركائنا للعام الثاني للاستفادة من هذه المنصة الفريدة بهدف تعزيز تفاعلنا وإلهام شبابنا لتحويل أفكارهم إلى أنشطة تجارية مستدامة واسعة النطاق.

وقال سيد حشيش، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: «تتمثل مهمة مايكروسوفت في تمكين كل فرد ومؤسسة من تحقيق المزيد. ولدى مركز«انطلاق» عرضًا فريدًا لقطاع شهد اضطرابًا هائلاً أثناء الجائحة. فمع بدء الشركات في إعادة بناء نفسها ووضع تصور لعملها للفترة المقبلة، فإن الشركات الناشئة ستصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لاقتصادنا - مما يدفع عجلة الابتكار والنمو إلى الأمام من خلال تنفيذ وتطبيق الأفكار المميزة.