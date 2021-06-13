شكرا لقرائتكم خبر عن «العقار» يستقر بالأسهم.. ونشاط على «الأسمنت والبناء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استقرت الأسهم المحلية قرب إغلاقاتها السابقة في أولى جلسات الأسبوع، وسط صعود بعض الأسهم القيادية لاسيما في العقار، مثل: «الدار» و«إعمار العقارية»، فيما سيطر الهدوء أيضاً على تعاملات الأجانب من حيث البيع والشراء.

وشهدت بعض أسهم الأسمنت والبناء نشاطاً ملحوظاً مثل: «أسمنت رأس الخيمة» الذي قفز 14.91% إلى مستوى 1.85 درهم، وسط تداولات قيمتها 10.7 مليون درهم.

كما قفز «أركان» 4.55% إلى 1.38 درهم، وذلك عقب سيولة استقطبها السهم ب54.4 مليون درهم. وصعد كذلك «أبوظبي لبناء السفن» 14.79% إلى 2.95 درهم، من خلال سيولة ب10.5 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.48 مليار درهم منها 1.35 مليار درهم في سوق أبوظبي و124.4 مليون درهم في سوق دبي، فيما سجلت الكميات المتداولة من الأسهم 334.9 مليون سهم، توزعت بواقع 227.3 مليون سهم في أبوظبي و107.6 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 36 شركة، وجاء ذلك عن طريق تنفيذ 5462 صفقة.

سوق أبوظبي

تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.21% عند مستوى 6701.8 نقطة مع تراجع أسهم شركات البنوك والاستثمار والطاقة والسلع والخدمات.

وانخفض قطاع البنوك 0.81% بعد انخفاض «أبوظبي الأول» 1.06% و«أبوظبي الإسلامي» 1.34%، رغم ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.94%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.52% إثر تراجع «العالمية القابضة» 0.82% أمام ارتفاع «إشراق» 2.44% و«الواحة كابيتال» 4.32%.

ونزل قطاع الطاقة 0.32% متأثراً بنزول «أدنوك للتوزيع» 0.23% و«طاقة» 1.4% مع استقرار «دانة غاز» من دون تغيير.

وعلى العكس، ارتفع قطاع العقار 1.27% نتيجة ارتفاع «الدار» 1.31% و«رأس الخيمة العقارية» 0.51%. وصعد قطاع الاتصالات 0.45% بعد صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

سوق دبي

بدوره، استقر مؤشر سوق دبي المالي بتراجع هامشي 0.08% عند مستوى 2842.3 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والاستثمار فقط.

وارتفع قطاع العقار 0.5% إثر صعود «إعمار العقارية» 0.73% و«إعمار مولز» 1% و«داماك» 0.76% مقابل نزول «الاتحاد العقارية» 0.72% و«إعمار للتطوير» 0.79% مع استقرار «ديار».

وزاد قطاع الاستثمار 2.61% نتيجة ارتفاع «دبي للاستثمار» 3.61% فيما استقر «دبي المالي» ونزل «شعاع كابيتال» 0.32%.

وفي المقابل، تراجع قطاع البنوك 0.6% بعد تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.09% واستقرار «دبي الإسلامي» من دون تغيير.

وهبط قطاع النقل 0.3% بعد هبوط «أرامكس» 0.97% و«الخليج للملاحة» 3.43% فيما ارتفع «العربية للطيران» 0.73%.

توجه السيولة

تصدر «دبي للاستثمار» التداولات في سوق دبي بقيمة 35 مليون درهم مغلقاً عند 1.72 درهم، تلاه «إعمار العقارية» باستقطابه 20.3 مليون درهم ليغلق عند 4.09 درهم، ثم «داماك» الذي اجتذب 10 ملايين درهم من التداولات وأقفل عند 1.31 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «العالمية القابضة» ب576.9 مليون درهم مغلقاً عند 96.6 درهم، تلاه «الدار العقارية» باستحواذه على 230.25 مليون درهم ليغلق عند 3.86 درهم، ثم «أبوظبي الأول» الذي اجتذب 210.8 مليون درهم وأقفل عند 16.76 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي «الإمارات للتأمين» بنسبة 14.96% مغلقاً عند 7.99 درهم، بينما جاء في مقدمة الأسهم المتراجعة «أسمنت الخليج» بنزوله 9.9% إلى مستوى 0.81 درهم.

وسجل «دبي للاستثمار» الارتفاع الأكثر أيضاً بسوق دبي بنسبة 3.61% عند مستوى 1.72 درهم، بينما سجل «الاستشارات المالية الدولية» التراجع الأكثر بنسبة 9.39% إلى مستوى 1.35 درهم.

الجنسيات

بشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 10 ملايين درهم محصلة شراء، منها 1.25 مليون درهم محصلة شراء العرب و8.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

في المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 10 ملايين درهم محصلة بيع، منها 9.93 مليون درهم محصلة بيع المواطنين و98.5 ألف درهم فقط محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 25 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.3 مليون درهم محصلة شراء العرب و22 مليون درهم محصلة شراء الأجانب و676.5 ألف درهم فقط محصلة شراء الخليجيين وفي المقابل، اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 25 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 62.48 مليون درهم محصلة بيع، منها 3.95 مليون درهم محصلة بيع في دبي و58.5 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 62.48 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 58.5 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي و3.95 مليون درهم محصلة شراء في دبي.