شكرا لقرائتكم خبر عن «فيناسترا» تستعرض في دبي ابتكارات الخدمات المصرفية المفتوحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تشارك «فيناسترا» الشركة المتخصصة في توريد البرامج التي تلبي متطلبات قطاع الخدمات المالية، في فعاليات «شهر الابتكار» في مركز دبي المالي العالمي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث سيركّز على شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وسبل دعمها خلال انطلاقتها الأولية، ومساعدتها على تعزيز قدرات الابتكار لديها لمواكبة اتجاهات الجيل المقبل من منصات الخدمات المصرفية المفتوحة. وتسعى «فيناسترا» إلى تزويد شركات التكنولوجيا المالية والمطورين بالأدوات اللازمة لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى ابتكارات ملموسة وقابلة للتطبيق، كما تعتزم استعراض مزايا ومنافع منصة المطور المفتوحة لديها «FusionFabric.cloud».

ومن خلال المنصة، تتيح «فيناسترا» لشركات التكنولوجيا المالية والمطورين بيئة مواتية لإنشاء تطبيقات ترتكز على واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (API) لتسريع وتيرة الابتكار. وتستخدم المؤسسات المالية والمطورون وغيرهم من الكيانات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، هذه المنصة المفتوحة والتعاونية لتطوير التطبيقات القابلة للتكامل بسلاسة مع البنية الأساسية للخدمات المصرفية للأفراد والمدفوعات والإقراض والخدمات المصرفية للشركات والخزينة وأسواق رأس المال.

وتحت مظلة فعاليات «شهر الابتكار» في مركز دبي المالي العالمي تستضيف فعاليتها «فيناسترا» الهجينة التي ستنطلق تحت عنوان: «الابتكار وتسريع وتيرة التحول دعم وتمكين شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط»، ستقام يوم الأربعاء 16 يونيو في تمام الساعة 12:00 ظهراً في «أنوفيشن هب» مركز دبي المالي العالمي. وسيشهد الحدث مشاركة خبراء بارزين من شركة «فيناسترا»، من ضمنهم أرنود بيكوت، مدير أول إدارة المخاطر وميشيل داينين​​، مدير حلول استشارات الشرق الأوسط وإفريقيا؛ ورامي الخولاني، مدير المنتجات الرئيسي. وخلال الحدث، سيسلط الخبراء الضوء على دور «فيناسترا» كشريك تقني يربط المستهلكين، كالبنوك والمؤسسات المالية، مع المنتجين، مثل الشركات الناشئة والمطورين.