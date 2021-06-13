خبير تفاوض دولي: خطوة هامة وضرورية لمنع الملء الثاني لسد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

طالب خبير التفاوض الدولي الدكتور أحمد المفتي، مصر والسودان، برفض الملء الثاني لسد النهضة "بأي قدر".

وقال المفتي، في تصريحات لموقع "مصراوي" اليوم الأحد،: ننصح بأن يعلن السودان ومصر أنهما يرفضان أي قدر من الملء ، إلا إذا تم بعد إبرام اتفاق ملزم.

وشدد خبير التفاوض الدولي على أنه لا يجب العودة للمفاوضات إلا إذا أوقفت إثيوبيا كافة أنشطتها في السد لحين الوصول إلى ذلك الاتفاق.

وحذر المفتي من تكرار سيناريو الملء الأول وهي أن تجر إثيوبيا مصر والسودان إلى تفاوض دون نتيجة إلا أنه يجعل الملء الثاني لسد النهضة وبإرادة إثيوبية منفردة أمراً واقعاً.